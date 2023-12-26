Шойгу заявил о срыве контрнаступления ВСУ российскими военными

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основная задача спецоперации в 2023 году по срыву украинского контрнаступления была успешно выполнена. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на тематическом селекторном совещании.

По его словам, Владимир Путин высоко оценил деятельность руководства и личного состава ведомства, а также поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач.

Шойгу уточнил, что срыву контрнаступления ВСУ способствовал ряд определяющих факторов: создание действенной системы оборонительных рубежей, боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники ВС РФ.

"И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", – цитирует министра ТАСС.

Вместе с тем Шойгу указал, что российская сторона продолжает последовательно достигать целей СВО. Глава оборонного ведомства рассказал, что ВС РФ регулярно занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории в зоне спецоперации.

Минобороны РФ продолжает плановые мероприятия по созданию крепкой и мотивированной российской армии, указал он, отметив, что лишь подобным путем можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие государства.

Ранее боец украинской армии рассказал, что российские военные подготовили крепкую линию обороны, которую невозможно было прорвать во время контрнаступления. Он также заявил, что контрнаступление ВСУ с самого начала шло не по плану. По словам бойца, те, кто разрабатывал стратегию наступления, являются некомпетентными людьми.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения