26 декабря, 13:33Политика
Шойгу заявил о срыве контрнаступления ВСУ российскими военными
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Основная задача спецоперации в 2023 году по срыву украинского контрнаступления была успешно выполнена. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на тематическом селекторном совещании.
По его словам, Владимир Путин высоко оценил деятельность руководства и личного состава ведомства, а также поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач.
Шойгу уточнил, что срыву контрнаступления ВСУ способствовал ряд определяющих факторов: создание действенной системы оборонительных рубежей, боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники ВС РФ.
"И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", – цитирует министра ТАСС.
Вместе с тем Шойгу указал, что российская сторона продолжает последовательно достигать целей СВО. Глава оборонного ведомства рассказал, что ВС РФ регулярно занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории в зоне спецоперации.
Минобороны РФ продолжает плановые мероприятия по созданию крепкой и мотивированной российской армии, указал он, отметив, что лишь подобным путем можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие государства.
Ранее боец украинской армии рассказал, что российские военные подготовили крепкую линию обороны, которую невозможно было прорвать во время контрнаступления. Он также заявил, что контрнаступление ВСУ с самого начала шло не по плану. По словам бойца, те, кто разрабатывал стратегию наступления, являются некомпетентными людьми.
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