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Западные страны могут "раздавить" украинского лидера Владимира Зеленского после того, как истекут официальные сроки его президентства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника местным СМИ.

"Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности нашего президента и раздавят", – утверждает эксперт.

По словам Бортника, США, Великобритания, Германия и прочие страны Запада могут начать провоцировать протесты оппозиции на Украине, прекращать встречи с Зеленским и подрывать его международную поддержку.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране не время для выборов. Он также потребовал прекратить "вбрасывать в общество" данную тему.

С начала спецоперации на Украине Зеленский неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также оказало влияние на дату местных выборов, которые изначально планировалось проводить весной 2024 года.

Как сообщают иностранные СМИ, Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть. По словам журналистов, важно не то, что не будет самих выборов, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент оставался у власти.