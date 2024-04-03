Песков назвал неправдой заявления Зеленского о новой мобилизации в России

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Заявления украинского президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России дополнительной мобилизации являются ложью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Зеленский сообщал, что российские власти якобы намерены мобилизовать еще 300 тысяч дополнительных военных к 1 июня текущего года.

"Это неправда", – сказал Песков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине не понадобится. Это глупость, отметил министр.

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, говоря о появившемся в соцсетях приказе от якобы Шойгу о дополнительной мобилизации, назвал это фейком. Депутат заявил, что подобное является проделками противника, который вбрасывает через Сеть ложную информацию.