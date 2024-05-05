05 мая, 15:50Происшествия
Предупреждение о ракетной опасности отменили в Белгородской области
Фото: 123RF/valentinivantsov
Ракетную опасность отменили в Белгородской области. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.
Сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде и пригороде днем в воскресенье, 5 мая. Губернатор призвал местных жителей не выходить на улицу, а также не приближаться к окнам.
Ранее мужчина пострадал в результате повторной украинской атаки на село Вознесеновка в Белгородской области. У пострадавшего зафиксировали осколочные ранения спины, руки и ноги.
По информации Гладкова, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе, который попал в машину, находящуюся у коммерческого объекта.
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