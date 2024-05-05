Сигнал ракетной опасности запустили в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Жителей Белгорода и Белгородского района предупреждают о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков напомнил гражданам о мерах безопасности в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – призвал он.

Ранее украинские войска нанесли удар по белгородскому селу Муром с помощью двух дронов. После сброса взрывных устройств оказалась повреждена линия электропередачи.

До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобильную газозаправочную станцию в Шебекине. Как рассказал Гладков, из-за этого произошло возгорание резервуара для хранения газа. По его словам, обошлось без пострадавших.

