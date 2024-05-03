Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия", – написал он.

Гладков сообщил, что в момент атаки в автобусе были два пассажира и водитель. Один человек пострадал при взрыве, он получил ушиб правой руки и баротравму. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, добавил губернатор.

Ранее украинский дрон атаковал "Газель" на территории сельхозпредприятия. Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. В результате атаки в автомобиле выбило стекла и был посечен кузов, рассказал Гладков. Тогда обошлось без пострадавших.

