03 мая, 07:58Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия", – написал он.
Гладков сообщил, что в момент атаки в автобусе были два пассажира и водитель. Один человек пострадал при взрыве, он получил ушиб правой руки и баротравму. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, добавил губернатор.
Ранее украинский дрон атаковал "Газель" на территории сельхозпредприятия. Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. В результате атаки в автомобиле выбило стекла и был посечен кузов, рассказал Гладков. Тогда обошлось без пострадавших.
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