Украинский дрон-камикадзе атаковал село Малиновка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Малиновка в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, беспилотник влетел в частный дом, никто не пострадал. В результате взрыва повреждения получили фасад, кровля, окна и стены. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобильную газозаправочную станцию в Шебекине. Как рассказал Гладков, из-за этого произошло возгорание резервуара для хранения газа. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

До этого FPV-дрон ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка. По данным губернатора, один человек получил ушиб правой руки и баротравму. Он самостоятельно обратился за медпомощью.