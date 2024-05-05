Депутат Журавлев: освобождение Очеретино разрезало оборону ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Стратегическое освобождение села Очеретино в ДНР не только разрезало оборону ВСУ, но и усилило давление на трассы, снабжающие украинских солдат. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает РИА Новости.

По его словам, в селе сходились два фланга укреплений украинской армии, также оно являлось важным логистическим центром для обоих группировок.

"Если взглянуть на карту, стратегическое значение села Очеретино, несмотря на то, что жителей там и до спецоперации было не больше трех с половиной тысяч человек, очевидно", – отметил Журавлев.

Он считает, что теперь армия ВС РФ, разрезав оборону ВСУ, может пойти на Славянск, где находятся крупные силы противника, и на Изюм Харьковской области.

Помимо этого, населенный пункт находится на возвышении, с которого легко контролируются все находящиеся вокруг районы, добавил первый зампред.

О том, что ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР стало известно днем 5 мая.Российские солдаты также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

Помимо этого, украинская армия потеряла до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70 британского производства, гаубицу "Мста-Б" и противотанковую пушку "Рапира".