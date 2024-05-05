Кадыров поздравил всех православных с Пасхой

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех православных граждан России и Чечни с Пасхой. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Этот праздник способствует объединению верующих, наполняя их души теплыми чувствами, парламентарием и состраданием ко всему живому, доброму и верой. <...> Пасха напоминает о важности, семейной любви и президентстве и занимает особое место в духовной жизни каждого христианина", – написал Кадыров.

Он отметил, что в Чечне с уважением относятся к представителям любых конфессий и оказывают им поддержку.

"Нас всех объединяет вера в единого Бога, поэтому жители нашего региона живут одной большой семьей в месте, где никогда не приживутся разногласия на религиозной и национальной почве", – добавил глава региона.

Накануне утром Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян со Светлой Пасхой. Он подчеркнул, что этот светлый праздник пробуждает у людей самые добрые чувства, дарит радость и надежду.

Глава государства отдельно обратил внимание на работу РПЦ, которая прикладывает все усилия для сохранения культурного, исторического и духовного наследия РФ.