На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

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Вторая мощная вспышка класса X за текущие сутки произошла на Солнце. Ученые почти полностью исключили выброс веществ в сторону Земли, передает РИА Новости.

По их словам, между двумя событиями прошло около шести часов.

"Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба взрыва не несли радиационной опасности в виде энергичных протонов, поэтому спутниковые группировки находятся вне риска.

Тем не менее геомагнитные последствия проявятся не раньше среды, 8 мая. Также не известно в какой форме это произойдет.

Эксперты добавили, что ожидающиеся в понедельник, 6 мая, и во вторник, 7 мая, магнитные бури не имеют отношения к вышеописанным событиям.

"Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений", – пояснили ученые.

Накануне утром ученые зафиксировали вторую за неделю вспышку самого высокого класса, которая продолжалась 20 минут.

За день до этого специалисты зарегистрировали пять вспышек высокого класса на Солнце. Одна из самых мощных длилась 28 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.