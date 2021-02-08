Две нитки "Северного потока – 2" планируют достроить до конца апреля

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Постройку двух ниток газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании намерены закончить до конца апреля текущего года. Об этом рассказали в датском морском управлении, сообщает ТАСС.

"Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи "Фортуна" при поддержке строительных судов "Балтийский исследователь" и "Мурман", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик "Фортуна" закончило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока – 2" в акватории Дании. В Nord Stream 2 также пояснили, что все работы по укладке газопровода осуществляются по надлежащим разрешениям.

В рамках проекта "Северный поток – 2" ожидается возведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостанавливали в декабре 2019 года. Причиной стало то, что швейцарская организация Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Вена поддержала позицию Берлина по строительству "Северного потока – 2".