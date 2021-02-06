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Политика

15:14

Вена поддержала позицию Берлина по строительству "Северного потока – 2"

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался в поддержку позиции Берлина по строительству "Северного потока – 2". Об этом сообщается в газете Welt am Sonntag.

Политик подчеркнул, что строительство газопровода соответствует экономическим ожиданиям стран Европы и принесет им реальную выгоду.

"Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", – заявил Курц.

Ранее Ангела Меркель, канцлер ФРГ, заявила, что "Северный поток – 2" находится вне политики. Позиция Германии по трубопроводу, подчеркнула она, остается неизменной.

Накануне стало известно, что глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил за введение моратория на строительство "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что Евросоюзу, США и России надо провести переговоры и договориться о гарантиях неприменения трубопровода как геополитического оружия.

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