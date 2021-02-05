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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с США вопрос реализации "Северного потока – 2". Об этом она сообщила на онлайн-пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Что касается администрации президента США Джозефа Байдена, то, разумеется, мы вступим с ней в диалог. Возможно, разногласия по вопросу реализации проекта с США не так велики, как кажется. Ясно, что это противоречивый проект, который обсуждается в Европе", – заявила канцлер.

При этом Меркель назвала "Северный поток – 2" бизнес-проектом, который имеет политическое значение в трансатлантическом регионе.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Евросоюз, США и Россия должны договориться о введении моратория на прокладку трубопровода "Северный поток – 2" и провести переговоры, которые дадут сторонам уверенность в том, что проект не станет геополитическим оружием в руках Москвы.

Также сообщалось, что власти США впервые заговорили о готовности начать переговоры о прекращении санкций против "Северного потока – 2". Уточнялось, что Штаты при этом ждут предложений от Германии.

До этого "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.