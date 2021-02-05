В бундестаге призвали ввести мораторий на "Северный поток – 2"

16:04
Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Евросоюз, США и Россия должны договориться о введении моратория на прокладку трубопровода "Северный поток – 2" и провести переговоры, которые дадут сторонам уверенность в том, что проект не станет геополитическим оружием в руках Москвы, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Об этом сообщает RT.
"Возможно, это могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что этот трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран", – сказал Реттген.
Он подчеркнул, что этот момент является ключевым вопросом относительно будущего "Северного потока – 2".
Ранее сообщилось, что власти США впервые заговорили о готовности начать переговоры о прекращении санкций против "Северного потока – 2". Уточнялось, что Штаты при этом ждут предложений от Германии.
До этого "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.
19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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