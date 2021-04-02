В Кремле изучают приглашение Путина на саммит по климату

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Владимир Путин получил приглашение на саммит по климату, который организуют США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что детали предстоящего мероприятия пока неизвестны. Российской стороне только предстоит узнать, как будет проходить саммит, сообщает "Газета.ру".

Ранее Джо Байден пригласил Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата.

В планах Байдена собрать лидеров 40 наиболее экономически развитых государств. Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.