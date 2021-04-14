Пушков дал совет Байдену на случай встречи с Путиным

Фото: AP/Patrick Semansky
Сенатор Алексей Пушков дал совет президенту США Джо Байдену на случай встречи с Владимиром Путиным. Об этом парламентарий написал в своем Telegram.
Во вторник, 13 апреля, Байден провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы американский президент предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.
Как отметил Пушков, этот шаг Байдена показывает важность взаимодействия США с Россией на международной арене.
"И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем", – пояснил Пушков.
Сенатор выразил мнение, что без диалога с Россией президент США будет выглядеть глупо.
"Если он (Байден. – Прим. ред.) рассчитывает вести его с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придется расстаться", – написал Пушков.
Парламентарий добавил, что в крайнем случае Байдену придется сделать это непосредственно в ходе встречи с российским лидером.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы. Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, он назвал подобный сценарий экстремальным.
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