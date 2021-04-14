Песков высказался о месте проведения встречи Путина и Байдена

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Говорить о месте и времени встречи Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне лидеры РФ и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден заявил о заинтересованности в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам. Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне.