Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти о войне

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая в годовщину начала Великой Отечественной войны выразила сопереживание и отметила важность сохранения исторической памяти. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби состоялся телефонный разговор Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", – говорится в сообщении.
Лидеры подчеркнули ключевое значение преодоления вражды российского и германского народов в судьбе послевоенной Европы, а также отметили, что и в настоящее время обеспечение безопасности возможно только совместными усилиями.
"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", – говорится в материале.
Там отмечается, что по просьбе Меркель российский президент рассказал об основных итогах саммита Россия – США, который прошел в Женеве 16 июня. Стороны также договорились о дальнейших личных контактах.
Ранее Путин заявил, что Россия сохранит память и правду о Великой Отечественной войне. Об этом глава государства сказал во время возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду по случаю Дня памяти и скорби. Президент России также добавил, что к ветеранам в этот день обращены все мысли и чувства.
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