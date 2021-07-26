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В мире

17:54

ЕС и РФ работают над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации

медицина за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер рассказал, что вместе с российскими коллегами ЕС работает над признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"В этих сертификатах будет информация о сделанных прививках, о тестах, чтобы по крайней мере этой категории граждан облегчить возможность путешествовать", – приводит его слова ТАСС.

Посол также отметил, что от ситуации с коронавирусом зависят и сроки открытия границ.

"В данное время вы наблюдаете, как и у вас в России, и у нас в Евросоюзе постоянно появляются новые волны коронавируса. Поэтому этот процесс сколько-то продлится, и я не знаю, когда границы будут открыты", – уточнил он.

Ранее Евросоюз обратился в министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, в которых также содержится информация о вакцинации против COVID-19.

Минздрав РФ выразил готовность обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации

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