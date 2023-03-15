В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ повысил доступность высшего образования в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дал возможность повысить в России доступность высшего образования, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Как отметили в ведомстве, благодаря введению ЕГЭ школьники независимо от места проживания могут поступить в ведущие российские вузы. Там также добавили, что ЕГЭ с каждым годом ежегодно совершенствуется, в настоящее время его процедура "далека от первоначальной".

Кроме того, в Минпросвещения подчеркнули, что решение об отмене ЕГЭ не может быть принято без широкого обсуждения и учета мнений родителей и школьников.

Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости все взвесить перед принятием решения об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ).

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России не поднимался вопрос об отмене ЕГЭ. Он отметил, что запросов не было ни от учителей, ни от министерств.

В свою очередь, депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что тема отмены единого государственного экзамена нуждается во всестороннем обсуждении. По его словам, в смене системы есть необходимость, так как этого требуют избиратели.

Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

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