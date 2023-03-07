В Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене ЕГЭ не поднимался

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России не поднимался вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение министерству просвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить изменения в системе образования.

"Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств", – передает РИА Новости его слова.

Также стало известно, что Минпросвещения РФ не планирует вносить какие-либо изменения в Единый государственный экзамен в 2023 году. Глава ведомства Сергей Кравцов объяснил, что все предложения по вопросу изменения формата ЕГЭ вносятся и принимаются до 1 сентября.

Ранее Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе обучения в российских вузах. Такое заявление президент сделал в ходе обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе.



Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

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