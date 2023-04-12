В Росреестре объяснили последствия отсутствия СНИЛС в реестре недвижимости

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Управление Росреестра по Москве выявило более 30 тысяч записей о правообладателях, у которых отсутствует уникальный номер СНИЛС в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщил глава Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве Игорь Майданов.

"Отсутствие в едином государственном реестре недвижимости актуального СНИЛС влечет за собой некорректное отображение объекта недвижимости в сервисах и при заказе онлайн-выписок на портале "Госуслуги", так как связь данных осуществляется именно по этому идентификатору", – пояснил он.

В марте 2023 года сервисы Росреестра были интегрированы с порталом "Госуслуги". На фоне этого необходимость актуализации данных в сервисах ЕГРН, в том числе СНИЛС, выросла.

Майданов пояснил, что точность персональных данных в ЕГРН гарантирует сохранность недвижимости россиян, поскольку специалисты Росреестра на регулярной основе проводят верификацию правообладателей.

"Личное обращение в заявительном порядке граждан ускорит процесс и исключит неточности на государственных интернет-ресурсах", – сообщил он.

Помимо этого, очная явка в Управление Росреестра позволит повысить эффективность предоставляемых сведений в электронном виде, ускорить процессы оформления документов и защитить недвижимость.

Подать заявления для уточнения персональных данных можно в офисах "Мои документы", в филиале ППК "Роскадастр", а также в экспедиции Росреестра на улице Большой Тульской.

Ранее па портале "Госуслуги" появилась возможность запретить проведение сделок с недвижимостью без личного присутствия собственника. Благодаря подобной функции собственники могут обезопасить имущество от мошенников, которые могут сфальсифировать доверенность и завладеть недвижимостью обманом. Услуга установления и отмены запрета предоставляется бесплатно.



Налоговые уведомления можно будет получать через госуслуги

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