Глава МИД призвал к трезвой оценке контактов с США

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не питает иллюзий по поводу контактов с Вашингтоном, но считает возможной нормализацию отношений.

"Я считаю – не надо обольщаться. Но нацеливается на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо", – сказал Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Россия будет твердо руководствоваться своими национальными интересами. Он отметил, что контакты с командой Трампа, включая встречу в Эр-Рияде с госсекретарем Марко Рубио и помощником по национальной безопасности Майком Уолтцем, продемонстрировали наличие принципиального понимания необходимости диалога при сохранении каждой стороной приверженности своим национальным интересам.

Ранее российские и американские делегации обсудили на переговорах в Стамбуле 10 апреля пути восстановления доверия. Как заявил посол России в США Александр Дарчиев, обе стороны признали необходимость устранения факторов, осложняющих двусторонние отношения. По его словам, основные "раздражители" появились в период президентства Джо Байдена.

Дарчиев подчеркнул важность ликвидации этих препятствий для нормализации межгосударственных связей и укрепления доверия между странами.

Кроме того, российская и американская делегации договорились о беспрепятственном банковском обслуживании дипмиссий обеих стран. Достигнутые договоренности также гарантируют беспрепятственную оплату Россией взносов в ООН и другие международные организации.