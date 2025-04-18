Песков: месяц моратория на удары по энергообъектам завершился

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Мораторий на удары по энергообъектам стал прогрессом в урегулировании конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Россия соблюдала условия, в отличие от Украины. К настоящему моменту срок моратория истек, но, добавил пресс-секретарь президента России, Владимир Путин не давал новых указаний.

Относительно заявления американского президента Дональда Трампа о том, что он ожидает решения России по перемирию на Украине в ближайшие дни, Песков заявил, что тема достижения урегулирования непростая, однако Москва стремится к этому, открыта к диалогу и намерена отстаивать свои интересы.

Кроме того, наработки по урегулированию конфликта уже есть, и существует необходимость их дальнейшего обсуждения, подчеркнул пресс-секретарь лидера России.

Комментируя возможность привлечения стран Евросоюза к этому процессу, представитель Кремля обратил внимание, что пока Россия не видит от них призывов к миру.

"Там, наоборот, есть призывы к дальнейшей милитаризации – самой Европы и Украины", – пояснил Песков.

Мораторий на 30 дней, начиная с 18 марта, был установлен в ходе переговоров Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Однако Минобороны России неоднократно сообщало, что Украина продолжает атаковать объекты гражданской энергетики и таким образом стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию.

Тем временем в Париже прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, которая была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время.

Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими. Результаты были переданы главе российского МИД Сергею Лаврову.