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19 апреля, 18:40

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CNN: США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ

США хотели бы провести еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ – СМИ

Фото: depositphotos/eabff

Команда президента США Дональда Трампа собирается организовать ещё одну встречу между спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и представителями России. Об этом передает телеканал CNN, ссылаясь на источник.

По его словам, Штаты на этой встрече хотят добиться от Москвы присоединения к рамочному соглашению по урегулированию украинского конфликта.

Документ был представлен во время встречи представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Париже 17 апреля. Консультация была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время.

Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими. Результаты были переданы главе российского МИД Сергею Лаврову.

Соглашение включает в себя смягчение санкций против России в случае длительного прекращения огня. Также предложение подразумевает, что перешедшие под контроль РФ территории останутся за ней, и предполагает отказ от обсуждений членства Украины в НАТО.

Лавров заявил, что Трамп осознает важность устранения первопричины конфликта на Украине

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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