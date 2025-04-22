Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдет в учебники истории

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

План американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет отражен в российских единых учебниках по истории при подготовке следующих изданий. Об этом сообщил один из авторов учебников, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Те экстраординарные усилия, которые принимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории", – приводит ТАСС слова Мединского.

Он добавил, что американский лидер "уже точно вошел в историю".

Ранее Трамп сообщил об "очень хороших" встречах в рамках урегулирования кризиса на Украине. По информации СМИ, администрация США оказывает давление на украинское руководство для того, чтобы Киев принял план мирного урегулирования конфликта, который продвигает Вашингтон.

Кроме того, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф может вновь приехать в Россию после переговоров с украинскими представителями в Лондоне.