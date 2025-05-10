Макрон: размещение значительных военных сил Запада на Украине не имеет смысла

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Размещение значительных военных сил Запада на Украине не имеет смысла. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.

"Это не массовый эффект. Речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно", – отметил Макрон.

По его словам, речь идет о демонстрации солидарности Запада в стратегических местах и на стратегических объектах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно выскался об идее ввода европейских миротворцев на Украину. Он уточнял, что миротворцы будут состоять из сил НАТО, что и было изначально причиной начала СВО.

Россия никогда не допустит размещения европейских войск на территории Украины, отмечала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такая инициатива не имеет никаких шансов на успех, а Москва даже не будет обсуждать такую возможность, добавляла она.

