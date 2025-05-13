Песков рассказал о подготовке России к переговорам с Украиной в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Информация о том, кто представит Россию на встрече, появится после того, как Владимир Путин посчитает нужным объявить об этом. Иных комментариев по теме Песков пока не стал предоставлять.

С инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле Путин выступил ранее. Песков указал на серьезность намерений России по поиску способов урегулирования конфликта. По его словам, предложение позволит устранить первопричины кризиса.

Комментируя инициативу Путина, украинский лидер Владимир Зеленский согласился на встречу, но с условием 30-дневного прекращения огня. Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины немедленно принять предложение российского лидера, так как, по его мнению, эта встреча является очень важной.

Только после этого Зеленский без условий согласился на предложение Путина, указав, что "будет ждать" его в Турции. Туда может приехать и сам Трамп, если, по его словам, это поможет в достижении мира на Украине.

При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф предупредил, что тот "отстранится" от украинского конфликта в случае, если стороны не начнут прямые переговоры.

Ожидается, что главными темами встречи будут вопросы территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю.

