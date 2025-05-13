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Украинский лидер Владимир Зеленский своими провокационными заявлениями пытается найти предлог для срыва переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта, считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу", – сказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Однако, как подчеркнул Шеремет, президент Украины забыл о том, что его легитимность и репутация вызывают сомнения. По мнению депутата, помимо желания помешать мирному процессу, глава киевского режима пытается укрепить свой авторитет на международной арене за счет Владимира Путина.

"Зеленский, узурпировав власть в стране и отказываясь проводить новые выборы президента, старается добиться личной встречи с лидером России, чтобы придать себе вес и легитимность", – подчеркнул чиновник.

Российский лидер предложил Украине возобновить переговоры и провести их в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности поездки в Стамбул, чтобы помочь урегулировать конфликт. Он подчеркнул важность встречи между представителями Москвы и Киева.

По мнению спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, на переговорах будут обсуждаться отказ Киева от территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также доступ Украины к Днепру и Черному морю.