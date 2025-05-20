Косачев: Трамп первым понял, что РФ является субъектом международных отношений

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Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия является таким же субъектом международных отношений, как и все остальные. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"По результатам разговора (Владимира. – Прим. ред.) Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно, но не бесповоротно, сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская", – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, в первой группе обсуждают перспективы достижения мира, во второй – возможности продолжения конфликта. При этом, отметил Косачев, европейцы пытаются перетянуть американского президента в свою группу.

"Надеюсь, он (Трамп. – Прим. ред.) понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", – добавил Косачев.

По его мнению, это совершенно точно не нужно ни США, ни России.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел вечером 19 мая и длился более двух часов. По словам российского лидера, беседа была откровенной, содержательной и полезной.

Как подчеркнул Путин, Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. В частности, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.

В свою очередь, Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и конфликта в целом. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина.