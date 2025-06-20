Захарова заявила, что над регионом Каспийского моря висит ядерная угроза

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Ядерная угроза висит над регионом Каспийского моря. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия делает все возможное, чтобы вернуть ситуацию вокруг Ирана и Израиля в русло переговоров.

"Каспий – это не только Иран. Каспий – это несколько государств, в том числе и наша страна. Для нас это имеет прямое значение. Израиль имеет выход к другому водоему, который тоже граничит с целым рядом других государств", – сказала Захарова на XIX Генассамблее OANA, предложив вспомнить ситуацию с аварией на АЭС "Фукусима-1".

Захарова напомнила, что эта ситуация была "локальной". По ее мнению, Япония имела все возможности локализовать катастрофу.

Вместе с тем американские разведслужбы считают, что Иран может приступить к созданию ядерного оружия в случае атаки Фордо со стороны США или убийства Израилем верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The New York Times.

В материале указано, что Иран уже заготовил большой запас обогащенного урана, необходимого для создания ядерной бомбы. По словам источников из Белого дома, Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

США могут начать массированные авиаудары по территории Ирана в ближайшие выходные, 21 и 22 июня, утверждал ранее американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операция будет включать масштабные бомбардировки.

При этом источник Херша уточнил, что если верховный лидер Ирана покинет свой пост, то "все будет под контролем".

В Кремле, в свою очередь, предупредили, что вмешательство американских сил в обострившийся 13 июня конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".

Применение же Соединенными Штатами ядерного оружия в Иране оказалось бы катастрофой, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

