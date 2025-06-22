Израиль наносит новые удары по целям на юго-западе Ирана

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Израильские военные начали наносить новые удары по военным объектам на территории Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

"Армия Израиля продолжает наносить удары по парку беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время армия наносит удары по хранилищам БПЛА и оружейному заводу в юго-западной части Ирана, в районе Бендер-Аббаса", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее Израиль атаковал в иранском Исфахане завод, где производят центрифуги. По данным МАГАТЭ, еврейское государство атаковало за последнюю неделю уже третий объект такого рода. На заводе в Исфахане создавалось оборудование, используемое для обогащения урана.

Свыше 400 человек погибли и еще 3 056 пострадали с начала израильских атак по Ирану. Из 400 погибших 54 – это женщины и дети, а еще пять человек – медработники.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства.