Президент Ирана заявил, что Тегеран против обнуления своей ядерной программы

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Иранский лидер Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что его страна выступает против обнуления собственной ядерной программы. Его заявления приводятся на сайте пресс-службы главы исламской республики.

По его словам, Тегеран никогда не откажется от своих законных прав на ядерную деятельность. При этом Пезешкиан заявил о готовности Ирана к диалогу и сотрудничеству, в рамках которого страна даст гарантии о мирном характере данной деятельности.

Кроме того, он напомнил, что власти Ирана, исходя из фетвы Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, сообщали, что не планировали и не планируют создавать ядерное оружие.

"В случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ", – заключил президент Ирана.

Владимир Путин ранее заявлял, что у МАГАТЭ нет сведений, которые бы доказывали деятельность Тегерана по разработке ядерного оружия. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что Иран продолжит проводить ядерную программу, несмотря на конфликт с Израилем, так как в этом страна видит свое выживание.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства.

