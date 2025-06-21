Kan: Россия пытается отговорить США от ударов по Ирану

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Россия пытается отговорить Соединенные Штаты от ударов по иранской территории, сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Отмечается, что Москва направила Вашингтону дипломатическое послание, в котором выразила свою обеспокоенность, связанную с возможными ударами американской армии по Ирану.

По информации источника, знакомого с переговорным процессом между РФ и США, предостережение российской стороны было направлено на сдерживание военных планов администрации президента США Дональда Трампа.

При этом, как утверждают журналисты, официальные круги Израиля считают, что Трамп близок к принятию решения о военной операции. Отмечается, однако, что окончательный выбор американского лидера все еще может быть сделан в пользу дипломатических переговоров.

США могут начать массированные авиаудары по территории Ирана в эти выходные, 21 и 22 июня, утверждал ранее американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операция будет включать масштабные бомбардировки.

При этом источник Херша, один из высокопоставленных американских чиновников, уточнил, что если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинет свой пост, то "все будет под контролем".

В Кремле, в свою очередь, предупредили, что вмешательство американских сил в конфликт между Израилем и Ираном только усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры". Применение же Соединенными Штатами ядерного оружия в Иране оказалось бы катастрофой, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.