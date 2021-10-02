Фото: телеграм-канал "Подъем"

Двоих пострадавших при хлопке газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр, сообщил глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.



"Детей среди пострадавших нет, погибших нет... Пострадали мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, начато лечение", – написал Мелик-Гусейнов на своей странице Instagram.

По его словам, на месте происшествия работают две бригады скорой помощи и центра медицины катастроф.

Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде на улице Гайдара. В результате произошедшего частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия.

В региональном МЧС сообщали, что из дома было эвакуировано около ста человек. На месте работают 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхней Пышме в Свердловской области. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме.

