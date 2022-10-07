Хлопок газа в доме на юге Москвы произошел по вине частной управляющей компании – власти

Фото: Москва 24

Хлопок газа в доме на Чертановской улице произошел по вине управляющей компании, сотрудники которой вели сварочные работы в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По заявке жителей в одной из квартир частной управляющей компанией проводились работы по замене радиаторов отопления. По предварительным данным, из-за негерметичности газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем в пятницу, 7 октября, в здании по адресу Чертановская улица, дом 24, корпус 1. Позже в МЧС допустили, что причиной взрыва могли стать сварочные работы, которые велись в квартире в пятом подъезде.

В результате никто не пострадал, однако была частично повреждена стена между квартирами.

Как уточнили столичные власти, поврежденная стена не была несущей, поэтому надежности конструкций здания ничего не угрожает. Сейчас УК занимается восстановлением разрушенной стены.



На Чертановской улице во время сварочных работ произошел хлопок газа

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!