Сварочные работы стали причиной хлопка газа в доме на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проведение сварочных работ могло стать причиной хлопка газа в жилом доме на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МЧС.

"Предварительно, при проведении сварочных работ по замене радиатора отопления в 5-м подъезде произошел хлопок газовоздушной смеси", – отметили ТАСС в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, частично повреждена стена между квартирами.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в девятиэтажке на юге Москвы. ЧП случилось на Чертановской улице, доме 24, корпусе 1. По предварительным данным, газ взорвался в квартире на втором этаже.

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