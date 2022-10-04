Банкомат взорвался на станции метро "Нагатинская" в Москве

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В вестибюле станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро взорвался банкомат ВТБ.

По словам очевидцев, от взрыва осколки разлетелись во все стороны, однако никто не пострадал.

В конце июля этого года в подмосковных Мытищах неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги. Инцидент произошел в магазине, расположенном в деревне Пирогово. По данным правоохранительных органов, взрыв был произведен посредством заполнения банкомата газом.

Аналогичный случай произошел в феврале в подмосковной Ивантеевке. Тогда один из злоумышленников погиб, а второму удалось сбежать, однако позже он добровольно явился в полицию.



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