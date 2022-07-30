Неизвестные взорвали банкомат в Мытищах

12:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В подмосковных Мытищах неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги. Инцидент произошел в магазине, расположенном в деревне Пирогово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
"Сотрудниками полиции установлено, что трое мужчин путем отжатия входной двери вошли в помещение, в котором установлен банкомат, вскрыли его и похитили кассету для хранения денежных средств, после чего скрылись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.
В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, злоумышленники взорвали банкомат, заполнив его газом.
В феврале двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице в Ивантеевке. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал локальный пожар и разрушение помещения.
Один из грабителей при взрыве погиб. Второй скрылся, однако позже он добровольно явился в полицию в Серпухове.
В Сбербанке отметили, что денежные средства не пострадали и не были похищены.
Подорвавший банкомат в Ивантеевке грабитель сдался полиции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: