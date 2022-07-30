Неизвестные взорвали банкомат в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковных Мытищах неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги. Инцидент произошел в магазине, расположенном в деревне Пирогово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.



"Сотрудниками полиции установлено, что трое мужчин путем отжатия входной двери вошли в помещение, в котором установлен банкомат, вскрыли его и похитили кассету для хранения денежных средств, после чего скрылись с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, злоумышленники взорвали банкомат, заполнив его газом.

В феврале двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице в Ивантеевке. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал локальный пожар и разрушение помещения.

Один из грабителей при взрыве погиб. Второй скрылся, однако позже он добровольно явился в полицию в Серпухове.

В Сбербанке отметили, что денежные средства не пострадали и не были похищены.

