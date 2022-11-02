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Политика

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

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Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для российской армии. Об этом глава государства заявил на совещании с членами координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ.

Президент РФ также отметил важность конкуренции в области вооружения. По его словам, уже сформирован механизм для тесного взаимодействия с регионами, Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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