Новости регионов: взрыв газа произошел около жилых домов в Петербурге

В Петербурге взрывная волна лишила 30 припаркованных машин стекол и оставила в земле воронку диаметром 15 метров. В ЖК "Новое Колпино" произошел взрыв газа на улице.

В МЧС уточнили, что причиной взрыва на территории жилого комплекса стал дефект газовой трубы. Последнюю проверку проводили в июле 2022 года, специалисты не выявили нарушений. Авария случилась примерно в 150 метрах от жилых домов. Люди не пострадали.

В Сочи после мощного ливня некоторые улицы ушли под воду. Жителей города и туристов попросили отказаться от прогулок по набережным из-за угрозы смерчей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.