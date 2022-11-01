Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: взрыв газа произошел около жилых домов в Петербурге

Новости регионов: взрыв газа произошел около жилых домов в Петербурге

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте рядом с Волоколамским тоннелем

Газовая труба взорвалась в ЖК под Петербургом

В центре Москвы Ferrari столкнулся с автомобилем такси

Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

"Московский патруль": прошло предварительное заседание по делу российских геймеров

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

"Московский патруль": тайник с наркотиками ликвидировали в подмосковном Дмитрове

"Московский патруль": несколько массовых аварий произошло в Москве

"Рейд 112": один человек пострадал в ДТП на Пятницком шоссе

В Петербурге взрывная волна лишила 30 припаркованных машин стекол и оставила в земле воронку диаметром 15 метров. В ЖК "Новое Колпино" произошел взрыв газа на улице.

В МЧС уточнили, что причиной взрыва на территории жилого комплекса стал дефект газовой трубы. Последнюю проверку проводили в июле 2022 года, специалисты не выявили нарушений. Авария случилась примерно в 150 метрах от жилых домов. Люди не пострадали.

В Сочи после мощного ливня некоторые улицы ушли под воду. Жителей города и туристов попросили отказаться от прогулок по набережным из-за угрозы смерчей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика