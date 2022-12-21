Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Фото: kremlin.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

Автомобили и автобусы могут двигаться по мосту с 16:15. Движение было приостановлено 21 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

Позднее Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно.

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