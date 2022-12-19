Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили – Минтранс РФ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Министерство транспорта России сообщило о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня в 16:45 (по московскому времени) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – отмечается в публикации.

Ранее Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно. Российский лидер также прокомментировал свой недавний визит на полуостров. По его словам, он решил посетить Крымский мост с целью самостоятельно убедиться в качестве работ, поддержать строителей и поблагодарить их за скорость.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета. В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!