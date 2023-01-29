10:35Транспорт
Автомобильное движение приостановят на Крымскому мосту 31 января
Фото: AP/Rosavtodor Press Service
Движение на автодорожной части Крымского моста приостановят 31 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.
Отмечается, что это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Проезд для транспорта будет недоступен во вторник с 00:00 до 12:00 по московскому времени. При этом ограничения на подъездах к объекту введут уже 30 января в 23:00.
Как объяснили "Интерфаксу" в Росавтодоре, в это время будет происходить надвижка последнего из четырех пролетов левой стороны автодорожной части моста.
В ноябре прошлого года специалисты завершили установку всех четырех пролетов правой автодорожной части моста.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.
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