Автомобильное движение приостановят на Крымскому мосту 31 января

Фото: AP/Rosavtodor Press Service

Движение на автодорожной части Крымского моста приостановят 31 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

Отмечается, что это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Проезд для транспорта будет недоступен во вторник с 00:00 до 12:00 по московскому времени. При этом ограничения на подъездах к объекту введут уже 30 января в 23:00.

Как объяснили "Интерфаксу" в Росавтодоре, в это время будет происходить надвижка последнего из четырех пролетов левой стороны автодорожной части моста.

В ноябре прошлого года специалисты завершили установку всех четырех пролетов правой автодорожной части моста.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



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