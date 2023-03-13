Водитель снес остановку с людьми и сбежал с места ДТП в Алтайском крае

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Житель Алтайского края за рулем иномарки снес остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы, и сбежал, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

ДТП произошло на втором километре автодороги город Новоалтайск – поселок Новогорский. В результате аварии погиб мужчина, стоявший на остановке. Также пострадала женщина. Ее госпитализировали с различными травмами.

"По предварительной информации, водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После совершения дорожно-транспортного происшествия предпринял попытку скрыться, однако был задержан экипажем вневедомственной охраны при движении в сторону поселка Новогорского", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека".

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту МКАД. Автомобилистов предупредили, что две средние полосы на этом участке перекрыты.

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