В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пяти пострадавших после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии членов семьи, которые пострадали в ДТП в Нижнегорском районе накануне, 18 марта, передает ТАСС.

"Дети переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", все в тяжелом состоянии. Двоих из них врачи готовят к операции", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая при аварии женщина остается на лечении в стационаре. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Мужчина же отказался от госпитализации с легкими травмами.

Накануне прокуратура Крыма сообщила о наезде автомобиля на семью из пяти человек. ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района, на Центральной улице.

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