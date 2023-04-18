Дибров рассказал, что в его машину "въехали" в районе Останкино

Фото: телеграм-кагал "112"

Российский телеведущий Дмитрий Дибров подтвердил, что попал в ДТП на северо-востоке столицы, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в его машину въехали в районе Останкино. Телеведущий подчеркнул, что это бытовая ситуация, которая могла произойти с кем угодно. Он также отметил, что чувствует себя хорошо.

"Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек въехал. У меня так тоже было", – сказал Дибров.

Ранее сообщалось, что машина телеведущего попала в аварию на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы.

Как рассказал Москве 24 очевидец, автомобиль Mercedes телеведущего во время поворота на Звездный бульвар задел микроавтобус полиции. Последний в этот момент двигался по автобусной полосе. Свидетель произошедшего утверждает, что сам Дибров в результате ДТП не пострадал.