Москвичам пообещали до 22 градусов тепла в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воскресенье, 23 апреля, станет самым теплым днем в столице на неделе, воздух прогреется до 22 градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Неделя с 17 апреля будет выше нормы по температурам. Прогнозируется переменная облачность практически без осадков", – отметила синоптик.

По его словам, до субботы включительно средняя температура воздуха ночью в городе составит 3…5 градусов. Днем во вторник столбики термометров покажут до 15...17 градусов. В среду в дневные часы ожидается 16...18 градусов.

"В четверг будет 12...17, в пятницу ожидается 11...16, в субботу воздух прогреется до 13...18 градусов", – говорит заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В ночь с субботы на воскресенье, предварительно, будет 6…11, днем в воскресенье прогнозируется 17...22 градуса. То есть самые теплые ночь и день у нас будут в воскресенье.

Ранее жителей столицы предупредили, что в мае в город придет двухнедельное похолодание. По словам заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимира Семенова, такая ситуация является совершенно нормальной. Он провел аналогию с бабьим летом осенью. Нечто подобное происходит и весной, только с похолоданием, объяснил эксперт.



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