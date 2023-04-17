11:25Общество
Москвичам пообещали до 22 градусов тепла в конце недели
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Воскресенье, 23 апреля, станет самым теплым днем в столице на неделе, воздух прогреется до 22 градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Неделя с 17 апреля будет выше нормы по температурам. Прогнозируется переменная облачность практически без осадков", – отметила синоптик.
По его словам, до субботы включительно средняя температура воздуха ночью в городе составит 3…5 градусов. Днем во вторник столбики термометров покажут до 15...17 градусов. В среду в дневные часы ожидается 16...18 градусов.
"В четверг будет 12...17, в пятницу ожидается 11...16, в субботу воздух прогреется до 13...18 градусов", – говорит заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета.
Ранее жителей столицы предупредили, что в мае в город придет двухнедельное похолодание. По словам заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимира Семенова, такая ситуация является совершенно нормальной. Он провел аналогию с бабьим летом осенью. Нечто подобное происходит и весной, только с похолоданием, объяснил эксперт.
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