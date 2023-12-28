Число жертв крупного ДТП в Турции возросло до 11

Фото: depositphotos/imaginative

Число жертв цепной аварии на северо-западе Турции возросло до 11. По предварительным данным, туристов среди них нет, сообщает РИА Новости.

Также уточняется, что пострадали 57 человек. ДТП произошло из-за сильного тумана.

Ранее в СМИ сообщалось о 10 погибших и более 50 пострадавших.

В октябре в районе Кунду в Турции перевернулся пассажирский автобус. В списке погибших числятся шесть пассажиров из разных стран. Порядка 35 человек пострадали. В числе погибших была российская туристка.