Авария с 16 автомобилями произошла в Германии – СМИ

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Авария с участием 15 легковых автомобилей и грузовика произошла в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет DPA со ссылкой на местную полицию.

Как уточняет полиция, ДТП произошло поздно вечером 29 декабря на трассе А31 недалеко от города Боркен рядом с нидерландской границей. В ходе аварии погиб один человек, еще одного доставили в больницу с серьезными травмами.

По имеющимся данным, причиной случившегося стали экстремальные погодные условия, которые вызвал град, но обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.

Ранее в СМИ сообщалось, что грузовик въехал в группу пешеходов в немецком городе Пассау. В результате ДТП одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы.

До этого на Ленинградском шоссе в Москве легковой автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался.

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